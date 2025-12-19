Умер тренировавший сборную Дании на ЧМ-2018 в России Харейде
Бывший главный тренер сборной Дании, Норвегии и Исландии по футболу Оге Харейде скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Датского футбольного союза.
В конце ноября стало известно, что Харейде диагностировали рак мозгла.
В качестве футболиста Харейде играл за норвежские «Хёдд» и «Молде», английские «Манчестер Сити» и «Норвич», провел 50 матчей за сборную Норвегии.
После завершения карьеры Харейде стал успешным тренером. В том числе выигрывал чемпионаты Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), чемпионат Дании с «Брондбю» (2002), чемпионат Норвегии с «Русенборгом» (2003).
Под его руководством сборная Дании пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, где дошла до 1/8 финала.
