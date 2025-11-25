У тренера игравшей на ЧМ-2018 сборной Дании нашли рак мозга
Бывшему главному тренеру сборной Дании, Норвегии и Исландии по футболу Оге Харейде диагностировали рак мозга. Об этом NRK сообщил сын норвежца Бендик Харейде.
Первые симптомы и подозрения на болезнь проявились в июле. С тех пор Харейде прошел шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он также проходит курс химиотерапии в таблетках.
«Это стало шоком для всей семьи. Он может говорить, но у него есть проблемы с речью. Это результат сочетания болезни и лекарств», — рассказал сын Харейде.
В качестве футболиста Харейде играл за норвежские «Хёдд» и «Молде», английские «Манчестер Сити» и «Норвич», провел 50 матчей за сборную Норвегии.
После завершения карьеры Харейде стал успешным тренером. В том числе выигрывал чемпионаты Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), чемпионат Дании с «Брондбю» (2002), чемпионата Норвегии с «Русенборгом» (2003). Под его руководством сборная Дании пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, где дошла до 1/8 финала.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили