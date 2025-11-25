У тренера игравшей на ЧМ-2018 сборной Дании нашли рак мозга

72-летний тренер сейчас проходит курс химиотерапии

Оге Харейде (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Бывшему главному тренеру сборной Дании, Норвегии и Исландии по футболу Оге Харейде диагностировали рак мозга. Об этом NRK сообщил сын норвежца Бендик Харейде.

Первые симптомы и подозрения на болезнь проявились в июле. С тех пор Харейде прошел шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он также проходит курс химиотерапии в таблетках.

«Это стало шоком для всей семьи. Он может говорить, но у него есть проблемы с речью. Это результат сочетания болезни и лекарств», — рассказал сын Харейде.

В качестве футболиста Харейде играл за норвежские «Хёдд» и «Молде», английские «Манчестер Сити» и «Норвич», провел 50 матчей за сборную Норвегии.

После завершения карьеры Харейде стал успешным тренером. В том числе выигрывал чемпионаты Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), чемпионат Дании с «Брондбю» (2002), чемпионата Норвегии с «Русенборгом» (2003). Под его руководством сборная Дании пробилась в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, где дошла до 1/8 финала.