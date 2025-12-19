Овечкин столкнулся с рекордной за два года безголевой серией

Александр Овечкин не смог поразить ворота в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0), россиянин не забивает уже шесть матчей

Фото: Harry How / Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков во второй игре подряд — в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мейпл Лифс» (4:0).

Овечкин отметился четырьмя бросками (второй личный показатель за сезон) за 18 минут 30 секунд. Он дважды был близок к голу — в первом периоде шайба после его броска срикошетила от двух штанг, пролетев по линии, а во втором периоде шайба вновь угодила в штангу.

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в шестой игре подряд. Это его самая длительная безголевая серия с января 2024 года, когда он прервал ее в девятом матче. После безголевые серии ни разу не достигали пяти игр. Самая длительная его сухая серия в карьере составляет 14 матчей (ноябрь—декабрь 2023 года).

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс», когда отметился дублем.

На данный момент Овечкин проводит в среднем 17:48 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 в НХЛ проводил в среднем на площадке более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 34 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

В ближайших матчах Овечкин, вероятно, побьет рекорд по количеству домашних игр с голам. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).