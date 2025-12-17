 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,65 x 3,95 2 5,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,48 x 4,7 2 6,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,67 x 4 2 4,9 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина

Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина из-за недостаточного игрового времени. Накануне россиянин не сделал ни одного броска по воротам
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери признался, что Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 40 лет, может быть недоволен ограничением его игрового времени в большинстве. Об этом он заявил во время предматчевого общения со СМИ.

«Иногда он будет недоволен этим, выходя на площадку», — цитирует Карбери RMNB.

Александр Овечкин проводит не лучший сезон. Капитан Вашингтона повторил свой антирекорд на старте чемпионата НХЛ. В этом сезоне игрок провел 33 матча и набрал 31 очко по системе «гол + пас» (14 + 17). Тренерский состав допускает возможность ограничения его игрового времени. Сейчас он проводит в среднем 17:48 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. 15 сезонов из 21 в НХЛ игрок проводил в среднем на площадке более 20 минут.

Накануне в матче с «Миннесота Уайлд» Овечкин не смог произвести ни одного броска по воротам и продлил свою безголевую серию до пяти игр. Помимо трех силовых приемов единственным достижением капитана «Вашингтона» стал выход на 21-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам.

Для Александра Овечкина это 21-й сезон в НХЛ, и уже 17-й подряд он является капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Предыдущий сезон россиянин завершил как лучший снайпер в истории лиги. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Вашингтон Кэпиталз» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, сыграв 33 матча и имея 40 очков. Следующий матч состоится 19 декабря с «Мейпл Лифс».

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз НХЛ
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Миннесота» разгромила «Вашингтон» Овечкина благодаря 7 очкам россиян
Спорт
Дегтярев обвинил Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады
Спорт
Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 13:37 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 13:37
«2026 год будет «бычий». Прогнозы Bitwise для рынка криптовалют Крипто, 13:42
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07