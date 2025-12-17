Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина из-за недостаточного игрового времени. Накануне россиянин не сделал ни одного броска по воротам

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери признался, что Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 40 лет, может быть недоволен ограничением его игрового времени в большинстве. Об этом он заявил во время предматчевого общения со СМИ.

«Иногда он будет недоволен этим, выходя на площадку», — цитирует Карбери RMNB.

Александр Овечкин проводит не лучший сезон. Капитан Вашингтона повторил свой антирекорд на старте чемпионата НХЛ. В этом сезоне игрок провел 33 матча и набрал 31 очко по системе «гол + пас» (14 + 17). Тренерский состав допускает возможность ограничения его игрового времени. Сейчас он проводит в среднем 17:48 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. 15 сезонов из 21 в НХЛ игрок проводил в среднем на площадке более 20 минут.

Накануне в матче с «Миннесота Уайлд» Овечкин не смог произвести ни одного броска по воротам и продлил свою безголевую серию до пяти игр. Помимо трех силовых приемов единственным достижением капитана «Вашингтона» стал выход на 21-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам.

Для Александра Овечкина это 21-й сезон в НХЛ, и уже 17-й подряд он является капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Предыдущий сезон россиянин завершил как лучший снайпер в истории лиги. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Вашингтон Кэпиталз» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, сыграв 33 матча и имея 40 очков. Следующий матч состоится 19 декабря с «Мейпл Лифс».