«Сочи» нанес только один бросок за период против 33 у СКА в матче КХЛ

«Сочи» нанес только один бросок за период в матче КХЛ против СКА

В первом периоде встречи сочинцы сумели нанести лишь один бросок в створ против 33 у соперника. Тем не менее голкипер «Сочи» Максим Третьяк пропустил только одну шайбу

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

«Сочи» за первый период нанес только один бросок в створ ворот петербургского СКА в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Петербургский клуб за это время успел сделать 33 броска. Тем не менее голкипер «Сочи» Максим Третьяк пропустил лишь однажды.

Автором пока единственной шайбы стал Марат Хайруллин (7-я минута).

«Сочи» ранее в этом сезоне дважды обыграл СКА (5:4, 5:4).

СКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков. «Сочи» идет на десятой строчке с 32 очками.