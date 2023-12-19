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«Сочи» нанес только один бросок за период в матче КХЛ против СКА
«Сочи» нанес только один бросок за период против 33 у СКА в матче КХЛ
В первом периоде встречи сочинцы сумели нанести лишь один бросок в створ против 33 у соперника. Тем не менее голкипер «Сочи» Максим Третьяк пропустил только одну шайбу
«Сочи» за первый период нанес только один бросок в створ ворот петербургского СКА в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Петербургский клуб за это время успел сделать 33 броска. Тем не менее голкипер «Сочи» Максим Третьяк пропустил лишь однажды.
Автором пока единственной шайбы стал Марат Хайруллин (7-я минута).
«Сочи» ранее в этом сезоне дважды обыграл СКА (5:4, 5:4).
СКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков. «Сочи» идет на десятой строчке с 32 очками.
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