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«Ак Барс» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»

Хет-трик Свечникова помог «Ак Барсу» третий раз в сезоне КХЛ обыграть «Авангард»
Встреча завершилась со счетом 4:0. Хет-трик сделал Евгений Свечников
Игроки &laquo;Ак Барса&raquo;
Игроки «Ак Барса» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Хет-трик сделал Евгений Свечников (27, 57, 60-я минуты), также отличился Кирилл Семенов (25).

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 36 бросков и четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.

Ранее «Ак Барс» дважды в сезоне обыграл «Авангард» (5:4 ОТ, 2:1 ОТ).

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Фото:ХК Спартак (Фото: пресс-служба ХК "Спартак"

Результативная серия форварда «Авангарда» Владимира Ткачева остановилась на отметке 16 матчей. Это пятый случай в истории, когда игрок набирал очки 16+ матчей подряд. Рекорд по продолжительности серий делят Александр Радулов и Рид Буше — 17 матчей.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. «Авангард» расположился на второй строчке с 55 очками в 39 встречах.

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В следующем матче «Ак Барс» 21 декабря в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Авангард» в тот же день примет «Сочи».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард
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