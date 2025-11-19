Стал известен следующий соперник старшего сына Цзю

Тим Цзю проведет бой против американца Энтони Веласкеса 17 декабря в Сиднее

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, проведет следующий бой 17 декабря в Сиднее против американца Энтони Веласкеса. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Феникс восстает из пепла», — написал Цзю.

31-летний Цзю потерпел три поражения в четырех последних поединках. В марте 2024 года он уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). После этого Цзю в октябре уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву в чемпионском бою по версии Международной боксерской федерации (IBF), в апреле победил американца Джозефа Спенсера, а в июле снова проиграл Фундоре в бою-реванше.

На счету Цзю (выступает под флагом Австралии) 25 побед и три поражения на профессиональном ринге. У 29-летнего Веласкеса 18 побед и одна ничья.

27-летний Никита Цзю, средний сын Кости Цзю, также профессиональный боксер. Он выиграл все свои 11 боев.