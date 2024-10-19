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Погребняк назвал оправданной ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России считает, что Соболеву нужно хорошей игрой и голами менять отношение болельщиков петербургского клуба к себе
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк считает оправданным негативное отношение болельщиков «Зенита» к нападающему Александру Соболеву, который перешел в петербургский клуб из московского «Спартака». Об этом он заявил Sport24.

«Соболев перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправданна», — сказал Погребняк.

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» отметил, что не видит много параллелей между его переходом в петербургский клуб и трансфером Соболева. «Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде», — добавил Погребняк.

На вопрос, как Соболеву можно изменить отношение болельщиков к себе, Погребняк ответил: «Хорошей игрой и голами».

РФС пригрозил закрыть фанатскую трибуну «Зенита» за оскорбление Соболева
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Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит». Болельщики петербургского клуба стали оскорблять футболиста еще во время товарищеских игр. По итогам матча Кубка России с «Рубином» (2:0) «Зенит» был оштрафован на 30 тыс. руб. за оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес форварда.

В семи матчах за «Зенит» 27-летний Соболев забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Павел Поребняк ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Соболев
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