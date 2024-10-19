Погребняк назвал оправданной ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк считает оправданным негативное отношение болельщиков «Зенита» к нападающему Александру Соболеву, который перешел в петербургский клуб из московского «Спартака». Об этом он заявил Sport24.
«Соболев перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправданна», — сказал Погребняк.
Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» отметил, что не видит много параллелей между его переходом в петербургский клуб и трансфером Соболева. «Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде», — добавил Погребняк.
На вопрос, как Соболеву можно изменить отношение болельщиков к себе, Погребняк ответил: «Хорошей игрой и голами».
Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит». Болельщики петербургского клуба стали оскорблять футболиста еще во время товарищеских игр. По итогам матча Кубка России с «Рубином» (2:0) «Зенит» был оштрафован на 30 тыс. руб. за оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес форварда.
В семи матчах за «Зенит» 27-летний Соболев забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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