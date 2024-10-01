РФС пригрозил закрыть фанатскую трибуну «Зенита» за оскорбление Соболева

В фанатском объединении «Зенита» также сообщили, что РФС грозит «массово фиксировать» и привлекать к административной ответственности всех, кто будет использовать нецензурную лексику

Российский футбольный союз (РФС) пригрозил дисквалификацией фанатской трибуны «Зенита» на матчах Кубка России в случае повторения оскорбительных кричалок в адрес нападающего команды Александра Соболева. Об этом сообщаетcя на странице фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона» в VK.

«Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментариями в РФС и «Зенит».

Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит» и провел за петербургский клуб четыре матча. Он отметился одной голевой передачей. Фанаты «Зенита» стали оскорблять футболиста еще во время товарищеских игр. По итогам матча Кубка России с «Рубином» (2:0) «Зенит» был оштрафован на 30 тыс. руб. за оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес форварда.

Многие фанаты посещают только матчи Кубка России из-за отсутствия там Fan ID.

2 октября в Кубке России пройдет матч «Зенит» — «Акрон», начало — в 21:15 мск. За «Акрон» выступает Артем Дзюба, который в 2015 году перешел в петербургский клуб из «Спартака». Фанаты «Зенита» тоже не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы и освистывали его во время выступления за команду.