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Лучший бомбардир РПЛ сломал руку в матче с «Химками» и перенесет операцию

Лучший бомбардир РПЛ Глушенков сломал руку и перенесет операцию
В матче с «Химками» Максиму Глушенкову в руку попал мяч. В клубе сообщили, что у него перелом лучевой кости со смещением и требуется операция
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что получил перелом руки в матче пятого тура РПЛ с «Химками».

Глушенков покинул поле на 24-й минуте матча, который прошел в воскресенье в Химках: в середине тайма мяч попал ему в кисть. Форварду оказали помощь врачи, но он не смог продолжить игру.

«Врачи сказали, что сломал руку», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

В пресс-службе «Зенита» уточнили, что у игрока перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время его прооперируют.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Химки»

«Зенит» в шестом туре сыграет дома со «Спартаком» 24 августа.

Глушенков перешел в петербургский клуб летом из «Локомотива». Он забил девять голов и сделал одну передачу в семи матчах за «Зенит» и является лучшим бомбардиром РПЛ (семь мячей).

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Максим Глушенков
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