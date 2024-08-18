Лучший бомбардир РПЛ сломал руку в матче с «Химками» и перенесет операцию
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что получил перелом руки в матче пятого тура РПЛ с «Химками».
Глушенков покинул поле на 24-й минуте матча, который прошел в воскресенье в Химках: в середине тайма мяч попал ему в кисть. Форварду оказали помощь врачи, но он не смог продолжить игру.
«Врачи сказали, что сломал руку», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».
В пресс-службе «Зенита» уточнили, что у игрока перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время его прооперируют.
«Зенит» в шестом туре сыграет дома со «Спартаком» 24 августа.
Глушенков перешел в петербургский клуб летом из «Локомотива». Он забил девять голов и сделал одну передачу в семи матчах за «Зенит» и является лучшим бомбардиром РПЛ (семь мячей).
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