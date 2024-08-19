Стало известно, сколько блогер Джейк Пол заработает за бой с Тайсоном
Американский блогер Джейк Пол заработает $40 млн за боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Об этом на пресс-конференции заявил Пол, которого цитирует Express.
«Я здесь, чтобы заработать $40 млн и нокаутировать легенду. Мне наплевать на все остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно получит нокаут», — сказал Пол.
Изначально поединок был запланирован на 20 июля. Но его перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 58-летнего Тайсона. 27 мая ему потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.
Поединок состоится 15 ноября.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
У 27-летнего Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.
Пол стал известен в качестве блогера в социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark — телесериал Disney.
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