Стало известно, сколько блогер Джейк Пол заработает за бой с Тайсоном

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом состоится 15 ноября

Майк Тайсон и Джейк Пол (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Американский блогер Джейк Пол заработает $40 млн за боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Об этом на пресс-конференции заявил Пол, которого цитирует Express.

«Я здесь, чтобы заработать $40 млн и нокаутировать легенду. Мне наплевать на все остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно получит нокаут», — сказал Пол.

Изначально поединок был запланирован на 20 июля. Но его перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 58-летнего Тайсона. 27 мая ему потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.

Поединок состоится 15 ноября.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

У 27-летнего Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.

Пол стал известен в качестве блогера в социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark — телесериал Disney.