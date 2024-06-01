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Бой Майка Тайсона с блогером перенесли из-за запрета врачей

Бой Майка Тайсона с блогером перенесли из-за запрета врачей
Поединок должен был пройти 20 июля в американском Арлингтоне, штат Техас. Новая дата неизвестна, но будет объявлена до 7 июня
Майк Тайсон
Майк Тайсон (Фото: Reuters)

Боксерский бой между Майком Тайсоном и американским блогером Джейком Полом перенесен. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Most Valuable Promotions, организующей бой.

Поединок должен был пройти 20 июля в американском Арлингтоне, штат Техас. Новая дата неизвестна, но будет объявлена до 7 июня.

Решение было принято в связи возникшими проблемами со здоровьем 57-летнего Тайсона. 27 мая бывшему абсолютному чемпиону по боксу потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение. Спустя день представитель боксера сообщил, что врачи допустили Тайсона к поединку.

Однако в заявлении промоутерской компании говорится, что решение о переносе боя было принято в связи с тем, что «врачи рекомендовали Тайсону минимальные физические нагрузки в течение нескольких недель».

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Победил в 11 титульных поединках, что является рекордом тяжелого веса.

У Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри, сводного брата чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри.

В боксе Пол дебютировал в декабре 2019 года. Ранее он побеждал бывшего чемпиона промоушенов ММА Bellator и One FC Бена Аскрена, блогера AnEsonGib, бывшую звезду НБА Нейта Робинсона, экс-чемпионов UFC Тайрона Вудли и Андерсона Силву. 

Пол стал известен в качестве блогера в социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.

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