Джейк Пол нокаутировал заменившего Тайсона экс-бойца UFC
Популярный американский блогер Джейк Пол победил соотечественника, бывшего бойца UFC Майка Перри в боксерском поединке. Бой, который состоялся в Тампе, завершился нокаутом в шестом раунде.
Изначально 27-летний Пол в этот день должен был провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Но бой перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 57-летнего Тайсона. Теперь Пол и Тайсон сразятся 15 ноября.
Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в декабре 2019 года. Сейчас на счету американца десять побед и одно поражение. В активе 32-летнего Перри два поражения в двух поединках по правилам бокса.
Пол стал известен как блогер в социальной сети Vine, где на момент ее закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.
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