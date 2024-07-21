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Джейк Пол нокаутировал заменившего Тайсона экс-бойца UFC

Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Популярный американский блогер победил Майка Перри в боксерском поединке нокаутом в шестом раунде. Изначально Пол должен был провести бой с Майком Тайсоном, но у того возникли проблемы со здоровьем
Джейк Пол
Джейк Пол (Фото: Julio Aguilar / Getty Images)

Популярный американский блогер Джейк Пол победил соотечественника, бывшего бойца UFC Майка Перри в боксерском поединке. Бой, который состоялся в Тампе, завершился нокаутом в шестом раунде.

Изначально 27-летний Пол в этот день должен был провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Но бой перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 57-летнего Тайсона. Теперь Пол и Тайсон сразятся 15 ноября.

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Майк Тайсон и Джейк Пол

Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в декабре 2019 года. Сейчас на счету американца десять побед и одно поражение. В активе 32-летнего Перри два поражения в двух поединках по правилам бокса.

Пол стал известен как блогер в социальной сети Vine, где на момент ее закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Джейк Пол Майк Тайсон
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