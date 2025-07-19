Степашин пообещал поговорить со Смоловым по поводу его драки в «Кофемании»

Экс-директор ФСБ пообещал поговорить со Смоловым по поводу его драки

Член совета директоров «Динамо» отметил, что не понимает, зачем футболиста понесло с утра пораньше в «Кофеманию»

Сергей Степашин (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Член совета директоров и председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин рассказал ТАСС, что планирует поговорить с Федором Смоловым по поводу его недавней драки в «Кофемании».

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», — сказал Степашин, бывший премьер-министр России и экс-директор ФСБ.

5 июля в соцсетях появилось видео с камер наблюдения «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве. В ролике Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.

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Смолов принес извинения за свое поведение и заявил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя». По его словам, он пытался урегулировать конфликт мирным путем, но «наткнулся на хамство и нецензурную брань».

В МВД России по Пресненскому району Москвы не стали заводить дело после драки Смолова. Решение было принято «с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего». В МВД добавили, что проверка продолжается.

Ранее один из участников конфликта Андрей Попелуха заявил, что претензий к спортсмену у него нет.

35-летний Смолов, бывший футболист сборной России, в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта. В «Динамо» Смолов играл в 2007–2015 и 2022–2024 годах.