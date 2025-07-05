В соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана, на которой видно, как футболист после словесной перепалки ударил двух посетителей

Федор Смолов (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве. Видео с камер наблюдения ресторана появилось в субботу в соцсетях.

В ролике 35-летний нападающий подошел с двум сидевшим за столом посетителями, у них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу и отошел.

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Журналист Иван Карпов пишет, что впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео, но тот отказался. По данным телеграм-канала Baza, с футболиста вымогали более 3 млн руб. Также отмечается, что драка произошла рано утром 28 мая в Москве, а после драки пострадавшие написали заявление в полицию, но им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве и к представителю Смолова.

В этой же «Кофемании» в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.

Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта. Нападающий — лучший снайпер в истории клуба, он играл за «Краснодар» в 2015–2018 годах, вернулся в 2024-м. Также нападающий выступал за московское «Динамо», голландский «Фейенорд», «Анжи», «Урал», московский «Локомотив» и испанскую «Сельту».

За сборную России у Смолова 45 матчей и 16 голов.