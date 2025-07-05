Полиция не стала заводить дело после драки Смолова в «Кофемании»

Решение было принято «с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельство произошедшего». В МВД добавили, что проверка продолжается

Федор Смолов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

МВД России по Пресненскому району Москвы проводит проверку инцидента с дракой 35-летнего футболиста в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Москвы. Ранее сообщалось, что речь идет о Смолове.

Видео с камер наблюдения «Кофемании» на Большой Никитской появилось 5 июля в соцсетях. В ролике 35-летний футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, у них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу и отошел.

«28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства», — рассказали в МВД.

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В МВД отметили, что была установлена личность подозреваемого и им «оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным».

Полиция не стала заводить уголовное дело по итогам инцидента. Такое решение приняли с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельство произошедшего. «В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом», — добавили в МВД.

Кроме того, полиция проводит проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства у одного из участников конфликта. Baza писала, что у Смолова вымогали 3 млн руб. за то, чтобы видео драки не попало в Интернет.

Ранее Андрей Попелуха, один из участников конфликта, рассказал, что произошло недопонимание и драка началась после предложения футболиста оплатить счет. По его словам, Смолов извинился и претензий к спортсмену у него нет.

Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта.