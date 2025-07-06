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Спорт ,  
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Федор Смолов впервые прокомментировал драку в «Кофемании»

Федор Смолов объяснил причины драки в «Кофемании»
О драке Смолова в кафе стало известно 5 июля. Футболист заявил, что ему нельзя было драться и он пытался урегулировать конфликт, в том числе оплатить ущерб, но его стали шантажировать неизвестные, из-за чего он обратился в полицию
Федор Смолов
Федор Смолов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболист Федор Смолов назвал неприемлемым свое поведение во время драки с посетителями «Кофемании» 28 мая, а также заявил, что был вынужден обратиться в полицию из-за вымогательства. Соответствующее видеообращение 35-летний чемпион России опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Федор Смолов впервые прокомментировал драку в «Кофемании»
Video

5 июля в соцсетях появилось видео с камер наблюдения «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве. В ролике Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.

Смолов принес извинения за свое поведение и заявил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя». По его словам, он пытался урегулировать конфликт мирным путем, но «наткнулся на хамство и нецензурную брань».

После этого, отметил футболист, он хотел контактировать только с потерпевшим и был готов компенсировать ущерб.

Федор Смолов устроил драку в «Кофемании»
Спорт
Федор Смолов

«Но начали появляться какие-то люди, которых никогда в жизни не видел, которых я не знаю. <...> Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги, они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации», — заявил Смолов.

5 июля стало известно, что отдел МВД по Пресненскому району Москвы проводит проверку по факту конфликта в кафе и информации о вымогательстве.

Ранее один из участников конфликта Андрей Попелуха заявил, что претензий к спортсмену у него нет.

Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом РПЛ с «Краснодаром», после чего ушел из клуба — у него закончился контракт.

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