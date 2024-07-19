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Непобежденный россиянин в октябре проведет бой с экс-чемпионом UFC

Непобежденный россиянин Евлоев проведет бой с экс-чемпионом UFC Стерлингом
Мовсар Евлоев сразится с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 307
Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев (Фото: Cole Burston / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Мовсар Евлоев и экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг проведут поединок на 307-м номерном турнире промоушена. Об этом сообщает MMA Junkie.

Турнир UFC 307 состоится 5 октября в Солт-Лейк-Сити.

В мае менеджер российского бойца Саят Абдрахманов говорил, что UFC заинтересован в организации поединка Евлоева и Стерлинга.

Евлоев сейчас занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе, Стерлинг — восьмое. Чемпионом в этой весовой категории является представляющий Испанию Илия Топурия. Кроме того, Стерлинг расположился на 15-й строчке в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

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Фото:Dia Dipasupil / Getty Images

Евлоеву 30 лет, на его счету 18 побед и ни одного поражения. В активе 34-летнего Стерлинга 24 победы и четыре поражения.

Россиянин последний бой провел в январе, победив британца Арнольда Аллена решением судей. Глава UFC Дэйна Уайт позднее назвал этот поединок самым скучным из тех, что когда-либо видел.

Стерлинг в апреле победил решением судей соотечественника Кэлвина Каттара. Титула UFC в легчайшем весе он лишился в августе 2023 года, уступив Шону О'Мэлли, после чего перешел в полулегкий вес.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Алджамейн Стерлинг Мовсар Евлоев
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