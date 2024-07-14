Конор Макгрегор заявил, что точно проведет бой в UFC до конца 2024 года

Макгрегор пообещал провести бой в UFC до конца 2024 года

Бывший чемпион UFC, у которого в июне из-за травмы сорвался бой против Майкла Чендлера, заявил, что обязательно вернется в октагон в этом году

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор написал в соцсети Х, что точно проведет бой до конца 2024 года.

«Сегодня у меня был разговор с Дэйной (Уайтом, главой UFC. — РБК) о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год», − написал Макгрегор.

36-летний Макгрегор должен был в конце июня провести поединок против американца Майкла Чендлера, но получил травму.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в поединке с американцем Дастином Порье.

Ирландец провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).