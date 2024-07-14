Макгрегор пообещал провести бой в UFC до конца 2024 года
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор написал в соцсети Х, что точно проведет бой до конца 2024 года.
«Сегодня у меня был разговор с Дэйной (Уайтом, главой UFC. — РБК) о новой дате. Все выглядит хорошо. Это точно будет 2024 год», − написал Макгрегор.
36-летний Макгрегор должен был в конце июня провести поединок против американца Майкла Чендлера, но получил травму.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в поединке с американцем Дастином Порье.
Ирландец провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).
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