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Россиянка Шнайдер шестой раз в сезоне вышла в полуфинал на турнире WTA

Диана Шнайдер в Будапеште шестой раз в сезоне вышла в полуфинал на турнире WTA
Российская теннисистка в 1/4 финала в Будапеште в двух сетах победила немку Эллу Зайдель. В нынешнем сезоне 20-летняя Шнайдер уже выиграла два титула — в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия)
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: IMAGO / Vincenzo Orlando / IPA Sport / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала турнира WTA в Будапеште.

В 1/4 финала 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под первым номером, обыграла немку Эллу Зайдель, 166-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.

Ее следующей соперницей станет словачка Ребекка Шрамкова или немка Ева Лис.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Шнайдер занимает 28-е место в рейтинге WTA (пятая из россиянок). В этом году она уже шестой раз дошла до полуфинала на турнирах WTA, на счету россиянки два титула — в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия).

Турнир в Будапеште завершится 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет более €232 тыс.

Шнайдер получила допуск и выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

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теннис Диана Шнайдер
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