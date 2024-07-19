Россиянка Шнайдер шестой раз в сезоне вышла в полуфинал на турнире WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала турнира WTA в Будапеште.
В 1/4 финала 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под первым номером, обыграла немку Эллу Зайдель, 166-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.
Ее следующей соперницей станет словачка Ребекка Шрамкова или немка Ева Лис.
Шнайдер занимает 28-е место в рейтинге WTA (пятая из россиянок). В этом году она уже шестой раз дошла до полуфинала на турнирах WTA, на счету россиянки два титула — в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия).
Турнир в Будапеште завершится 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет более €232 тыс.
Шнайдер получила допуск и выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
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