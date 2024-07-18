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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК опубликовал список россиян, которые выступят на Олимпиаде

МОК опубликовал список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В нем три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На Играх в нейтральном статусе выступят велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.

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Ранее в МОК сообщали «Интерфаксу», что после публикации списка атлетов на сайте замены или перераспределение мест будут возможны только в том случае, если спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по тем или иным причинам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Российские спортсмены получили допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

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