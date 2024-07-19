Надаль сыграл свой самый продолжительный за 15 лет трехсетовый матч
Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира ATP в шведском Бостаде.
В 1/4 финала 38-летний Надаль обыграл аргентинца Мариано Навоне, 36-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (2:6), 7:5, 7:5.
Встреча продолжалась три часа 59 минут. Это второй по продолжительности трехсетовый матч в карьере Надаля: в 2009-м в Мадриде его поединок против серба Новака Джоковича продолжался четыре часа и три минуты, сообщает Tennis Majors.
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сейчас занимает 261-е место в рейтинге ATP. За выход в финал он поспорит с хорватом Дуйе Айдуковичем, 130-й ракеткой мира.
Последний раз до полуфинала турнира ATP Надаль доходил в июне 2022 года, когда уступил на этой стадии австралийцу Нику Кирьосу на Уимблдоне.
Призовой фонд турнира в Бостаде составляет €579 тыс.
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