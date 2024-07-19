В России Олимпиаду будут транслировать на сайте МОК

О планах показывать Олимпийские игры 2024 года в России не сообщил никто из основных вещателей. Но соревнования можно будет легально посмотреть на сайте Международного олимпийского комитета

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Трансляции Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, в России можно будет смотреть на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В разделе «где смотреть Олимпиаду» на сайте МОК появилась соответствующая информация.

О телетрансляциях в России там ничего не сказано.

Федеральные каналы в России не планируют показывать Олимпиаду. В феврале источники РБК сообщали, что «Первый канал» и ВГТРК Олимпиаду в Париже показывать не будут. В начале июня первый замгенпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков сообщил РБК, что канал направил предложение по покупке прав на трансляцию правообладателю — «Телеспорт Груп», но решения на тот момент не было. В пресс-службе Okko сообщили РБК, что не планируют приобретать права на трансляцию, аналогичный ответ по поводу показа Игр дали Sports.ru в пресс-службе VK Video.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В нейтральном статусе там примут участие 15 российских спортсменов. Это три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.