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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тарасова назвала наказанием отказ российских ТВ-каналов от Олимпиады

Тарасова назвала наказанием отказ российских ТВ-каналов от трансляции Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Заслуженный тренер СССР заявила, что будет искать другие источники трансляций и обязательно будет смотреть Олимпийские игры в Париже
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает неправильным решением отказ российских телеканалов от трансляций Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом она заявила Sport24.

«Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что будет искать другие источники трансляций и обязательно посмотрит Олимпийские игры.

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В феврале источники РБК сообщали, что Олимпиаду в Париже не покажут «Первый канал» и ВГТРК. В начале июня первый замгенпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков сообщил РБК, что канал направил предложение по покупке прав на трансляцию правообладателю — «Телеспорт Груп», но решения на тот момент не было. В пресс-службе Okko сообщили РБК, что не планируют приобретать права на трансляцию, аналогичный ответ по поводу показа Игр дали Sports.ru в пресс-службе VK Video.

В данный момент 15 российских спортсменов, получивших допуск на Игры-2024, ответили согласием на приглашения выступить на Олимпиаде. Это три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут там выступить только в нейтральном статусе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Татьяна Тарасова трансляция телеканалы
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