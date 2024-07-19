МОК объявил о начале периода олимпийского перемирия

Олимпийское перемирие традиционно начинается за семь дней до открытия Игр и завершается на седьмой день после закрытия Паралимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом сообщается в аккаунте МОК в соцсети Х.

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — говорится в сообщении МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, была принята Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года. «За» проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.

Традиция объявлять перемирие на Олимпиаду была принята еще в VIII веке до н.э. в Древней Греции, ее называли «экехейрия».

В марте президент Владимир Путин, комментируя планы Эмманюэля Макрона обсудить с Си Цзиньпином достижение олимпийского перемирия на всех театрах военных действий, пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле говорил, что Украина может воспользоваться такой инициативой для перевооружения и перегруппировки войск.