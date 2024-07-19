«Откровенный расизм». Аргентинцам грозят санкции за песню о Мбаппе

Футболистов сборной Аргентины после победы в Кубке Америки обвинили в расизме. Аргентинцы спели песню о сборной Франции, в ней также содержались оскорбления в адрес Килиана Мбаппе. Главное о скандале — в материале «РБК Спорт»

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Что произошло

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес 15 июля после победы над Колумбией в финале Кубка Америки (1:0) вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню о сборной Франции.

Песня включала такие слова: «они играют за Францию, но родом из Анголы» и «их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте Франция». Она была придумана два года назад аргентинскими фанатами, которые скандировали ее после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. В песне также содержались оскорбления в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.

Кто осудил аргентинцев

Федерация футбола Франции (FFF) осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение этой песни. Позднее в федерации подали жалобу на поведение футболистов южноамериканской команды.

«ФИФА стало известно о видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», — говорится в заявлении международной организации.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала жалким поведение аргентинских футболистов. «Это просто жалко. Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется. ФИФА, реакция?» — заявила она.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс на своей странице в Х (Twitter), одноклубники Фернандеса по «Челси» возмущены расистской кричалкой. Французский защитник Уэсли Фофана назвал действия футболистов сборной Аргентины «откровенным расизмом».

Он также отписался от Фернандеса в Instagram. Аргентинца теперь нет и в подписках французских игроков «Челси» Мало Гюсто, Акселя Дисаси, Бенуа Бадьяшиля, Кристофера Нкунку и Лесли Угочуквы.

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Кроме того, после скандала болельщики «Челси» выступали в социальных сетях с требованиями, чтобы лондонский клуб продал Фернандеса. Позднее «Челси» опубликовал заявление по факту инцидента, отметив, что инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно не приемлемыми. Мы гордимся тем, что считаемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями. Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок», — говорится в заявлении «Челси».

Реакция властей Аргентины

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро 17 июля в интервью радиостанции UrbanaPlay заявил, что капитану сборной и президенту Ассоциации футбола Аргентины нужно извиниться. «Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое», — сказал он.

Позднее Гарро написал на своей странице в Х, что не призывал Месси приносить извинения, отметив, что это «неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает честь своими человеческими и спортивными качествами».

Из-за таких призывов президент Аргентины Хавьер Милей уволил Гарро с поста замминистра спорта. «Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорится в сообщении.

В свою очередь, вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль поддержала Фернандеса. «Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. <...> Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры», — написала она.

А главный тренер олимпийской сборной Аргентины и бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что видео Фернандеса «вырвано из контекста».

«В Аргентине, если и есть вещь, которую мы не приемлем, так это расизм. Я знаю Энцо: он отличный парень, у него нет таких проблем. Часто в ходе празднования можно взять фрагмент видео и вырвать из контекста. <...>. Иногда люди пытаются раздувать вещи намного больше, чем они есть на самом деле», — сказал Маскерано.

Как Фернандес объяснил действия

Фото: Reuters

После критики 17 июля Фернандес извинился за расистскую кричалку и отметил, что его «захлестнула эйфория», но таким действиям нет оправдания.

«Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий. Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо.

Кроме того, по информации The Telegraph, Фернандес попросил прощения у партнеров по «Челси», разослав соответствующее сообщение. Нападающий Николас Джексон, судя по всему, решил поддержать аргентинца, опубликовав в социальных сетях свою фотографию с ним и Марком Кукурельей.