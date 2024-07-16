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Федерация футбола Франции подала в суд из-за расистской песни аргентинцев

Федерация футбола Франции подала в суд из-за расистской песни игроков Аргентины
Глава FFF Филипп Диалло также обратился в ФИФА и Федерацию футбола Аргентины. После победы в Кубке Америки футболисты сборной Аргентины исполняли песню с оскорблениями в адрес игроков команды Франции
Фото: fff.fr
Фото: fff.fr

Федерация футбола Франции (FFF) опубликовала на своем сайте заявление, в котором осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение расистской песни после победы в Кубке Америки.

«Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло самым решительным образом осуждает недопустимые расистские и дискриминационные высказывания, которые были сделаны в адрес игроков сборной Франции в песне, которую исполняли игроки и болельщики сборной Аргентины после ее победы в Кубке Америки и транслировали в соцсетях», — говорится в сообщении.

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В FFF добавили, что Диалло решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и ФИФА, а также подать судебную жалобу на расово оскорбительные и дискриминационные высказывания.

О планах FFF пожаловаться в ФИФА ранее сообщало AFP.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню, которая включает в себя такие слова, как: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». Такую же песню исполняли и аргентинские болельщики.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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