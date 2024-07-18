Президент Аргентины уволил чиновника за просьбу к Месси извиниться

Хулио Гарро призвал Лионеля Месси извиниться за расистскую песню, которую пели игроки Аргентины о сборной Франции. В пресс-службе президента заявили, что никакое правительство не может говорить сборной страны, что делать

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Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро был уволен за то, что призвал капитана национальной команды страны по футболу Лионеля Месси извиниться за расистскую песню в адрес футболистов сборной Франции. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента страны Хавьера Милея в X (ранее Twitter).

Гарро 17 июля в интервью радиостанции UrbanaPlay заявил, что, по его мнению, капитану сборной и президенту Ассоциации футбола Аргентины нужно извиниться, поскольку «это выставляет страну в плохом свете после большого триумфа». Позднее Гарро написал на своей странице в Х, что не просил Месси извиниться, отметив, что это было бы неуважительно по отношению к капитану.

«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорится в сообщении.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню о сборной Франции. В частности, она включает в себя такие слова: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». Такую же песню исполняли и аргентинские болельщики. В песне также содержались оскорбления в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.

Федерация футбола Франции (FFF) осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение этой песни. В федерации заявили, что решили напрямую обратиться к аргентинской федерации и ФИФА, а также подать судебную жалобу на расово оскорбительные и дискриминационные высказывания. Сам Фернандес заявил, что он «искренне сожалеет» об этом видео.