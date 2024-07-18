Вице-президент Аргентины поддержала обвиненного в расизме футболиста

Аргентинский футболист Энцо Фернандес подвергся критике из-за расистской песни в адрес игроков сборной Франции. «Энцо, я поддерживаю тебя», — заявила вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль

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Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль на в своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) поддержала игрока национальной сборной Энцо Фернандеса, которого раскритиковали за расистскую песню в адрес футболистов сборной Франции.

«Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. <...>. Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя. Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» — написала Вильярруэль.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей уволил со своего поста заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, который призвал капитана национальной команды Лионеля Месси и президента Ассоциации футбола Аргентины извиниться.

«Никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам», — говорится в сообщении.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню о сборной Франции. Она включает в себя такие слова: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». Такую же песню исполняли и аргентинские болельщики.

Федерация футбола Франции (FFF) осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение этой песни. В федерации заявили, что решили напрямую обратиться к аргентинской федерации и ФИФА, а также подать судебную жалобу на расово оскорбительные и дискриминационные высказывания. Сам Фернандес заявил, что он «искренне сожалеет» об этом видео.

Фернандес является одним из лучших полузащитников мира. Вместе с Лионелем Месси он был одной из главных звезд мирового первенства 2022 года.