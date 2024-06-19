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Спорт ,  
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Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду»

Специалист стал главным тренером клуба, который в минувшем сезоне занял в чемпионате последнее место и вылетел из Примеры
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заключил соглашение с испанской «Гранадой», сообщила пресс-служба клуба.

Ранее в среду инсайдер Фабрицио Романо писал, что контракт рассчитан на один год с возможностью продления в случае возвращения в Примеру.

«Спартак» отправил Абаскаля в отставку в середине апреля 2024 года, после того как столичный клуб потерпел поражение от аутсайдера РПЛ «Сочи». Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.

В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля. Уже после отставки испанского тренера два источника, знакомых с ситуацией, сообщили «РБК Спорт», что Абаскаль был уволен после заявления руководству клуба о том, что у него нет стратегии по исправлению ситуации в коллективе.

В мае стало известно, что «Спартак» возглавит знаменитый в прошлом югославский футболист Деян Станкович, который прежде тренировал итальянскую «Сампдорию», сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Что касается «Гранады», то по итогам сезона она вылетела из Примеры, заняв последнее место. В 38 матчах чемпионата клуб одержал лишь четыре победы, девять раз сыграл вничью и потерпел 25 поражений.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Гильермо Абаскаль ФК Спартак Москва Гранада Футбол
Абаскаль Гильермо фото

Абаскаль Гильермо

футбольный тренер
13 апреля 1989 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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