Почему «Спартак» уволил Абаскаля и как ищут тренера для команды

Увольнение Гильермо Абаскаля было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала. По словам источников «РБК Спорт», португалец наделен полномочиями, которые позволяют ему назначать тренера

Олег Малышев и Томаш Амарал (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен после того, как заявил руководству клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, Абаскаль должен был доработать до конца сезона. Однако после поражения от «Сочи» в свой день рождения со счетом 0:1 ситуация изменилась. Тренер после игры сказал руководству, что у него нет понимания и никакого плана, как исправлять ситуацию. При этом у него сохранялась поддержка со стороны команды и руководства, но после того, как Абаскаль заявил руководству, что не видит выхода, последовало увольнение.

Собеседники «РБК Спорт» отметили, что увольнение было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала. По их словам, португалец наделен полномочиями, которые позволяют ему решать вопросы вплоть до назначения тренера. Ни член совета директоров Павел Жданов, ни президент клуба Александр Матыцын, ни генеральный директор Олег Малышев без предложения со стороны Амарала или как минимум его поддержки никаких спортивных решений принимать не будут, утверждают источники «РБК Спорт».

Собеседники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией в команде, рассказали, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Сливкович хоть и имеет поддержку со стороны игроков команды, но постоянным главным тренером команды он не будет, ожидается, что он покинет свой пост по окончанию сезона.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «РБК Спорт», что Владимир Ивич и Паскаль Янсен, которые считаются главными фаворитами за пост главного тренера команды, есть в расширенных списках, но они не основные кандидаты.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Слишкович. Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025-го. В январе генеральный директор «Спартака» Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля.

В этом сезоне «Спартак» идет на шестом месте в РПЛ. В весенней части сезона «красно-белые» одержали всего две победы — над «Оренбургом» в Кубке России (3:1) и над «Динамо» в 23-м туре РПЛ (2:1). В 24-м туре «Спартак» уступил «Сочи», идущему на последнем месте, со счетом 0:1.