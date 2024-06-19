Игра Лиги наций должна состояться 6 сентября. В мэрии Брюсселя заявили, что в такие «неспокойные времена» игра спровоцирует протесты. В прошлом году в Брюсселе террорист убил двух болельщиков сборной Швеции

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Сборная Бельгии не будет играть с командой Израиля в рамках Лиги наций УЕФА в Брюсселе из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации бельгийской столицы.

Матч группового этапа между Бельгией и Израилем в лиге А должен состояться 6 сентября. Из-за конфликта Израиля и ХАМАС в Бельгии пропалестинские активисты организовали протесты и сидячие забастовки в университетах, что привело к тому, что некоторые из них частично или полностью разорвали связи с израильскими учреждениями.

«Город Брюссель считает невозможным организацию матча Бельгия — Израиль на стадионе короля Бодуэна», — заявили в администрации.

В мэрии отметили, что «объявление такого матча в нашей столице в эти особенно неспокойные времена, несомненно, приведет к крупным демонстрациям и контрдемонстрациям».

Продажу билетов на игру приостановили еще в мае, отмечает The Times of Israel.

В октябре прошлого года в Брюсселе перед матчем Бельгия — Швеция застрелили двух болельщиков скандинавской команды. Преступник заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Матч решили не доигрывать после первого тайма.

Сборная Бельгии выступает на чемпионате Европы в Германии, где 17 июня сенсационно проиграла первый матч Словакии (0:1). Следующим соперником бельгийской команды будут румыны — 22 июня.