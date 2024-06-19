Власти Германии предупредили о рисках теракта ИГ на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу — привлекательная цель для боевиков ИГИЛ-К, они могут устроить теракт по сценарию нападения на «Крокус Сити Холл», заявили власти ФРГ. Матчи проходят в 11 городах Германии

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Германия может подвергнуться крупномасштабному теракту, подобному нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл», пишет Financial Times (FT).

«Европа, в частности Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ («Исламской Государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК) и ИГИЛ-К (афганское крыло ИГИЛ, также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России; — РБК)», — приводит издание слова главы МВД ФРГ Нэнси Фейзер,

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг назвал ИГИЛ-К «безусловно, самой опасной группировкой». «Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — сказал он.

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550, концертный зал выгорел полностью. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ. По делу задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.

Немецкие власти считают, что привлекательной целью для террористов может стать Чемпионат Европы по футболу, который проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде. ИГИЛ-К недавно опубликовали снимок, на котором изображен боевик с оружием на футбольном стадионе, и сопроводили его подписью «Забей последний гол», пишет FT.

ИГИЛ-К преуспело в «отправке своих сторонников в западную Европу, которые представляются беженцами из Украины», сказал Хальденванг. Он отметил, что движение призывает нападать на «уязвимые цели» в ЕС, а «волки-одиночки» продолжают оставаться одной из самых больших угроз общественной безопасности.

В июне немецкие правоохранительные структуры арестовали гражданина Германии, Марокко и Польши по подозрению в переводе $1675 в криптовалюте на счет ИГИЛ-К, пишет FT. По данным Der Spiegel, мужчина пытался устроиться стюардом на одном из публичных мероприятий по просмотру Евро-2024.