Трусова заявила, что ее «мозг отключился» из-за предложения выйти замуж
Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова заявила в телеграм-канале, что испытала абсолютное счастье, когда Макар Игнатов предложив ей выйти за него замуж.
О своей помолвке с серебряным призером чемпионата России 19-летняя Трусова объявила 17 июня. Игнатов сделал предложение во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.
По словам Трусовой, она стояла спиной к Игнатову и думала, что фотограф снимает ее на фоне разведенного моста.
«А потом я поворачиваюсь… и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья», — написала фигуристка.
Трусова в послеолимпийском сезоне испытывала проблемы со спиной и пропустила чемпионат России из-за ОРВИ, а в сезоне 2023/24 каталась только в шоу.
После Игр в Пекине фигуристка встречалась с чемпионом Европы Марком Кондратюком, но в сентябре прошлого года стало известно, что они расстались.
На счету Трусовой, помимо бронзы Олимпиады, третье место на чемпионате мира (2021 год), а также серебро и бронза чемпионатов Европы.
Игнатов стал вторым на чемпионате России в 2021 году и дважды побеждал в финале Кубка России.
Упал — поднялся.
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