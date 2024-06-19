Трусова заявила, что ее «мозг отключился» из-за предложения выйти замуж

Трусова — о помолвке: мой мозг отключился, меня переполняют эмоции

Александра Трусова и Макар Игнатов 17 июня объявили о помолвке. По словам фигуристки, предложение во время прогулки на катере стало для нее неожиданностью, но она была абсолютно счастлива

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: t.me / avtrusovaofficial)

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова заявила в телеграм-канале, что испытала абсолютное счастье, когда Макар Игнатов предложив ей выйти за него замуж.

О своей помолвке с серебряным призером чемпионата России 19-летняя Трусова объявила 17 июня. Игнатов сделал предложение во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.

По словам Трусовой, она стояла спиной к Игнатову и думала, что фотограф снимает ее на фоне разведенного моста.

«А потом я поворачиваюсь… и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья», — написала фигуристка.

Трусова в послеолимпийском сезоне испытывала проблемы со спиной и пропустила чемпионат России из-за ОРВИ, а в сезоне 2023/24 каталась только в шоу.

После Игр в Пекине фигуристка встречалась с чемпионом Европы Марком Кондратюком, но в сентябре прошлого года стало известно, что они расстались.

На счету Трусовой, помимо бронзы Олимпиады, третье место на чемпионате мира (2021 год), а также серебро и бронза чемпионатов Европы.

Игнатов стал вторым на чемпионате России в 2021 году и дважды побеждал в финале Кубка России.