Александра Трусова объявила о помолвке с российским фигуристом
Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке. Игнатов в своем телеграм-канале опубликовал фото с Трусовой и подписью: «Она сказала «да»!» Трусова сделала репост.
Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро.
Также 19-летняя спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.
23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.
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