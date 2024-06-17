Александра Трусова объявила о помолвке с российским фигуристом Макаром Игнатовым

Александра Трусова объявила о помолвке с российским фигуристом

23-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России

Александра Трусова (Фото: Global Look Press)

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке. Игнатов в своем телеграм-канале опубликовал фото с Трусовой и подписью: «Она сказала «да»!» Трусова сделала репост.

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро.

Также 19-летняя спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.