Провалившая гендерный тест боксерша заявила о планах выступить на ОИ-2028

Международная ассоциация бокса заявляла, что Хелиф провалила гендерный тест, но МОК заступился за спортсменку. Алжирка заявила, что ее не пугает борьба Трампа с трансгендерами и она стремится достичь еще больших результатов

Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Алжирка Иман Хелиф, победившая на Олимпиаде в Париже на фоне заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о проваленных гендерных тестах, заявила ITV, что планирует выступить и на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Хелиф сказала, что ее не испугали заявления президента США Дональда Трампа о запрете трансгендеров в женском спорте в США («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«Я дам вам прямой ответ: президент США принял решение, касающееся политики в отношении трансгендеров в Америке. Я не трансгендер. Меня это не касается и не пугает», — сказала Хелиф.

Она добавила, что стремится достичь «еще больших результатов».

Боксерша призналась, что не знает взглядов Себастьяна Коу, который претендует на пост президента МОК. Возглавляемая британцем World Athletics планирует распространить на спортсменок, родившихся женщинами, но имеющих соответствующий мужскому уровень тестостерона, такие же ограничения, как и на трансгендеров.

В ноябре 2024 года издание Le Correspondant со ссылкой на данные из медицинской карты Хелиф сообщило, что у нее мужской кариотип, на МРТ выявлено «отсутствие матки», наличие «семенников в паховых каналах», «слепое влагалище» и микропенис в виде «гипертрофии клитора».

В МОК защищали Хелиф и боксершу из Тайваня Линь Юйтин, также провалившую гендерный тест. Глава МОК Томас Бах заявил, что гендерный скандал в Париже стал результатом «российской кампании» по распространению фейковых новостей и не имеет ничего общего с реальностью.

Первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя обвинения Баха, заявил Vseprosport, что гендерный скандал на Олимпиаде стал результатом «ненормальной позиции» самого главы МОК. «Он легализовал в спорте всевозможных извращенцев. Не надо перекладывать ответственность на Россию. Бах и МОК сами допустили этих людей в женские соревнования по боксу, мы тут ни при чем», — сказал Свищев.