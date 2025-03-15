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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бах счел «фейковые новости» из России причиной гендерного скандала на ОИ

Томас Бах: гендерный скандал на ОИ-2024 возник из-за фейковых новостей из России
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Париже девушки-боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты IBA, завоевали золотые медали. По словам главы МОК, эти спортсменки «родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины»
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Riccardo Savi / Getty Images for Concordia Summit)

Гендерный скандал с участием двух женщин-боксеров на Олимпиаде 2024 года в Париже стал результатом «российской кампании» по распространению фейковых новостей и не имеет ничего общего с реальностью, заявил в интервью Reuters президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — сказал Бах.

По словам главы МОК, споры об алжирке Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не были бы проблемой, если бы не Международная ассоциация бокса (IBA). «Этот спор не имеет ничего общего с реальностью. Они родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек», — добавил Бах.

Хелиф и Линь Юйтин были дисквалифицированы IBA в 2023 году на чемпионате мира. Глава IBA россиянин Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY. МОК допустил обеих спортсменок на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.

В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными, а в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

МОК ранее исключил IBA из списка признанных международных федераций. В феврале МОК временно признал организацию World Boxing в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировом уровне.

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Томас Бах МОК Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) Умар Кремлев трансгендеры Международная ассоциация бокса (IBA) Иман Хелиф Линь Юйтин
Томас Бах фото

Томас Бах

президент Международного олимпийского комитета, спортсмен
29 декабря 1953 года
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