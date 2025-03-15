Бах счел «фейковые новости» из России причиной гендерного скандала на ОИ

В Париже девушки-боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты IBA, завоевали золотые медали. По словам главы МОК, эти спортсменки «родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины»

Томас Бах (Фото: Riccardo Savi / Getty Images for Concordia Summit)

Гендерный скандал с участием двух женщин-боксеров на Олимпиаде 2024 года в Париже стал результатом «российской кампании» по распространению фейковых новостей и не имеет ничего общего с реальностью, заявил в интервью Reuters президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — сказал Бах.

По словам главы МОК, споры об алжирке Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не были бы проблемой, если бы не Международная ассоциация бокса (IBA). «Этот спор не имеет ничего общего с реальностью. Они родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек», — добавил Бах.

Хелиф и Линь Юйтин были дисквалифицированы IBA в 2023 году на чемпионате мира. Глава IBA россиянин Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY. МОК допустил обеих спортсменок на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.

В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными, а в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

МОК ранее исключил IBA из списка признанных международных федераций. В феврале МОК временно признал организацию World Boxing в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировом уровне.