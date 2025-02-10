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World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

World Athletics решила приравнять женщин с высоким тестостероном к трансгендерам
Федерация решила распространить ограничения для трансгендеров на атлеток с нарушениями полового развития, имеющих из-за этого высокий тестостерон, а также ввести гендерные тесты. Нововведения могут принять в конце марта
Кастер Семеня
Кастер Семеня (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предложила распространить ограничения для трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) на спортсменок, родившихся женщинами, но имеющих соответствующий мужскому уровень тестостерона, таких как Кастер Семеня, пишет AP.

Федерация проводит консультации по этому вопросу до 5 марта.

В 2023-м World Athletics запретила соревноваться на своих турнирах трансгендерным женщинам, завершившим переход после полового созревания. Раньше спортсменкам с нарушениями полового развития (DSD) вроде Семени требовалось снижать уровень тестостерона в течение двух лет, чтобы соревноваться на дистанциях от 400 до 1500 метров.

Теперь запрет будет касаться всех трансгендерных спортсменок и атлеток с повышенным тестостероном.

Также новые правила предлагают сдачу спортсменками анализа для проверки на наличие мужской хромосомы.

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Президент США Дональд Трамп 5 февраля запретил трансгендерам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах.

Семеня победила на 800-метровке на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее подтвердил, что у Семени дефицит 5-альфа-редуктазы, мужской хромосомы, она родилась без матки с внутренними яичками, а ее уровень тестостерона дает значительное преимущество перед соперницами.

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Теги
Анна Сатдинова
легкая атлетика трансгедеры World Athletics
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