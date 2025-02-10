World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предложила распространить ограничения для трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) на спортсменок, родившихся женщинами, но имеющих соответствующий мужскому уровень тестостерона, таких как Кастер Семеня, пишет AP.
Федерация проводит консультации по этому вопросу до 5 марта.
В 2023-м World Athletics запретила соревноваться на своих турнирах трансгендерным женщинам, завершившим переход после полового созревания. Раньше спортсменкам с нарушениями полового развития (DSD) вроде Семени требовалось снижать уровень тестостерона в течение двух лет, чтобы соревноваться на дистанциях от 400 до 1500 метров.
Теперь запрет будет касаться всех трансгендерных спортсменок и атлеток с повышенным тестостероном.
Также новые правила предлагают сдачу спортсменками анализа для проверки на наличие мужской хромосомы.
Президент США Дональд Трамп 5 февраля запретил трансгендерам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах.
Семеня победила на 800-метровке на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее подтвердил, что у Семени дефицит 5-альфа-редуктазы, мужской хромосомы, она родилась без матки с внутренними яичками, а ее уровень тестостерона дает значительное преимущество перед соперницами.
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