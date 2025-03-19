 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб РПЛ оспорил «самое жесткое» наказание за расистские выкрики

«Факел» оспорил «самое жесткое» наказание за «уханье» зрителя в адрес «Зенита»
«Факел» подал апелляцию на решение КДК о штрафе в ₽1 млн и закрытых трибунах на один матч после скандала в игре с «Зенитом». В клубе заявили, что нашли «ухавшего» зрителя и считают санкции из-за одного человека слишком жесткими
Фото: Официальный сайт ФК «‎Факел»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Факел»

«Факел» нашел болельщика, который издавал «уханья» в адрес игроков «Зенита» и попросил апелляционный комитет РФС смягчить вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) наказание, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе воронежского клуба РПЛ.

«Факел» оштрафовали на 1 млн рублей и обязали сыграть в 23-м туре с «Ахматом» без зрителей после расистского скандала в матче с «Зенитом» 8 марта. Тогда бразильский полузащитник «Зенита» Вендел показал трибунам средний палец, этот жест он назвал реакцией на расистские выкрики.

В «Факеле» сообщили, что изучили все видеоматериалы, опросили сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников охраны, был зафиксирован «единичный случай проявления оскорбительного поведения», все материалы переданы в правоохранительные органы.

«Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае — самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола», — сказали в пресс-службе.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице. Матч с «Ахматом» пройдет 5 апреля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Анна Сатдинова
Футбол ФК Факел расизм Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Вендел
Материалы по теме
Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»
Спорт
Футболист «Зенита» впервые прокомментировал расистский скандал в Воронеже
Спорт
Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с Вендела
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»Спорт, 14:49
Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрдОбщество, 14:49
Путин заявил, что войска завершают разгром ВСУ в Курской областиПолитика, 14:49
Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятийБизнес, 14:44
Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном мореПолитика, 14:40
Как справиться с растущим объемом медиаконтентаОтрасли, 14:40
Шадаев заявил о наличии возможности блокировки контента в TelegramТехнологии и медиа, 14:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд на два месяца арестовал стендап-комика ОстанинаПолитика, 14:37
Reuters узнал о приостановке координации контрразведки США против РоссииПолитика, 14:35
Страны Северной Европы призвали ускорить процесс вступления Украины в ЕСПолитика, 14:35
Экспорт вин из Грузии в Россию в начале года сократился вдвоеВино, 14:29
Прокуратура выступила против ареста комика ОстанинаПолитика, 14:27
Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:24
Британские эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегомАвто, 14:23