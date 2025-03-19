Клуб РПЛ оспорил «самое жесткое» наказание за расистские выкрики
«Факел» нашел болельщика, который издавал «уханья» в адрес игроков «Зенита» и попросил апелляционный комитет РФС смягчить вынесенное контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) наказание, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе воронежского клуба РПЛ.
«Факел» оштрафовали на 1 млн рублей и обязали сыграть в 23-м туре с «Ахматом» без зрителей после расистского скандала в матче с «Зенитом» 8 марта. Тогда бразильский полузащитник «Зенита» Вендел показал трибунам средний палец, этот жест он назвал реакцией на расистские выкрики.
В «Факеле» сообщили, что изучили все видеоматериалы, опросили сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников охраны, был зафиксирован «единичный случай проявления оскорбительного поведения», все материалы переданы в правоохранительные органы.
«Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае — самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола», — сказали в пресс-службе.
«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице. Матч с «Ахматом» пройдет 5 апреля.
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