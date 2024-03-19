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Соболенко сыграет на турнире в Майами, несмотря на гибель бойфренда

Соболенко сыграет на турнире в Майами, несмотря на гибель бойфренда Кольцова
Вторая ракетка мира решила не сниматься с турнира, где она начнет с выступления во втором круге. Однако теннисистка не будет общаться с прессой
Константин Кольцов и Арина Соболенко
Константин Кольцов и Арина Соболенко (Фото: соцсети теннисистки)

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко выступит на турнире WTA в Майами, несмотря на смерть бойфренда Константина Кольцова. Об этом сообщает The Tennis Letter со ссылкой на Tennis Channel.

Однако Соболенко не будет общаться с прессой во время турнира.

О смерти 42-летнего Кольцова, тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев», стало известно 19 марта. Он находился в Майами вместе с Соболенко, с которой встречался с 2020 года.

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Полиция Майами предполагает, что причиной смерти Кольцова было самоубийство, его тело было обнаружено под окнами отеля St. Regis Bal Harbour Resort.

Соболенко должна начать турнир в Майами со второго круга как одна из сеянных. Матчи в основной сетке начались 19 марта.

Турнир в Майами с призовым фондом почти $9 млн относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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