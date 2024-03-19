В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог отметил, что подобная практика была на недавних Играх будущего в Казани и ее можно будет распространить на Игры дружбы

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Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог допустил, что выплаты призовых спортсменам на предстоящих Играх дружбы в России могут проводиться в криптовалюте во избежание санкций.

«У нас есть уже хорошая практика по Играм будущего, когда оплату — премиальные и призовые — осуществляли в криптовалюте. Мы можем это повторять, соответственно, не будет никаких санкций», — сказал Пирог ТАСС.

Игры будущего, международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту (синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий), прошли в Казани в феврале—марте. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в октябре прошлого года на совете при президенте по спорту предложил выплачивать призовые участникам Игр будущего в криптовалюте.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин ранее говорил, что спортсмены более чем из 100 стран планируют приехать на соревнования.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 19 марта призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях. В оргкомитете Игр дружбы заявили, что эта позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что подобные призывы говорят о «безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии».