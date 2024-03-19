В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог допустил, что выплаты призовых спортсменам на предстоящих Играх дружбы в России могут проводиться в криптовалюте во избежание санкций.
«У нас есть уже хорошая практика по Играм будущего, когда оплату — премиальные и призовые — осуществляли в криптовалюте. Мы можем это повторять, соответственно, не будет никаких санкций», — сказал Пирог ТАСС.
Игры будущего, международный мультиспортивный турнир по фиджитал-спорту (синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий), прошли в Казани в феврале—марте. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в октябре прошлого года на совете при президенте по спорту предложил выплачивать призовые участникам Игр будущего в криптовалюте.
Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин ранее говорил, что спортсмены более чем из 100 стран планируют приехать на соревнования.
В Международном олимпийском комитете (МОК) 19 марта призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях. В оргкомитете Игр дружбы заявили, что эта позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что подобные призывы говорят о «безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии».
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?