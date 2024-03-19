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Организаторы Игр дружбы назвали неконструктивной позицию МОК по турниру

Оргкомитет Игр дружбы назвал неконструктивной позицию МОК по проведению турнира
МОК ранее призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях. В оргкомитете Игр дружбы заявили, что эта позиция носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта
Талисман Игр дружбы
Талисман Игр дружбы (Фото: телеграм-канал Игр дружбы)

Оргкомитет Игр дружбы считает неконструктивной позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу проведения этих соревнований в России. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете турнира.

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны МОК. Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов», — сказали в оргкомитете.

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Там добавили, что продолжат подготовку к проведению соревнований.

В МОК 19 марта назвали Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и заявили, что российское правительство демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Там также призвали спортсменов и правительства отказаться от участия в этих соревнованиях в России.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин ранее говорил, что спортсмены более чем из 100 стран планируют приехать на соревнования.

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Иван Витченко Иван Витченко
Игры дружбы Международный олимпийский комитет (МОК)
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