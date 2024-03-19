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МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России
В МОК назвали Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и заявили, что российское правительство демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований
Глава МОК Томас Бах
Глава МОК Томас Бах (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Об этом говорится на сайте МОК.

«МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении.

В МОК назвали Игры дружбы циничной попыткой Российской Федерации политизировать спорт. «Российское правительство развернуло очень интенсивное дипломатическое наступление, привлекая правительственные делегации и послов, а также министерские и другие правительственные органы, они обращались к правительствам по всему миру. Они намеренно обходят спортивные организации в своих целевых странах. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН», — заявили в МОК.

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Томас Бах

Там добавили, что российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований.

«По всем этим причинам олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в частности создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий», — заявили в МОК.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод 15 ноября предостерег членов организации от участия в Играх дружбы, глава МОК Томас Бах назвал эти соревнования политизированными.

Гендиректор Всемирного антидопинового агентства (WADA) Оливье Ниггли говорил, что Россия не может проводить Игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному кодексу.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет монополии на организацию спортивных соревнований и инициаторами проведения турниров могут быть разные страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Ниггли посоветовала ему вместо Игр дружбы заняться «вопросом соответствия допинговым стандартам трансгендеров, накачанных гормонами».

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Международный олимпийский комитет (МОК) Игры дружбы
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