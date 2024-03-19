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Захарова назвала хамством призыв МОК отказаться от Игр дружбы

Захарова о призыве МОК против Игр дружбы: хамство и показатель безысходности
Официальный представитель МИД России заявила, что подобные призывы говорят о «безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press)

Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы в России является показателем безысходности, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», — сказала Захарова.

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России
Спорт
Глава МОК Томас Бах

В МОК 19 марта назвали Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и заявили, что российское правительство демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Там также призвали спортсменов и правительства отказаться от участия в этих соревнованиях в России.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее секретарь Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов отмечал, что Игры дружбы не будут альтернативой Олимпиаде, а министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что Игры дружбы не являются политизированным соревнованием и не направлены против МОК.

Игры дружбы будут включать в себя 36 видов спортивной программы, планируется разыграть 283 комплекта наград. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых — 4,6 млрд рублей. Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что спортсмены более чем из 100 стран планируют приехать на соревнования.

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Иван Витченко Иван Витченко
Мария Захарова Международный олимпийский комитет (МОК) Игры дружбы
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