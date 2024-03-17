Глава МОК Бах: мы опасаемся все более агрессивных заявлений России об Олимпиаде

Бах заявил, что опасается более агрессивных заявлений России об Олимпиаде

Глава МОК заявил, что на Олимпиаде будут рады тем спортсменам, которые согласятся соблюдать требования нейтрального статуса. Минспорт и ОКР выступили против бойкота Игр в Париже, но называли требования МОК неприемлемыми

Томас Бах (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Условия участия россиян в Олимпиаде в Париже не изменятся, заявил президент МОК Томас Бах, передает Insidethegames.

Министр спорта России Олег Матыцин 13 марта заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры. Бах на вопрос об этом сказал, что «из России поступает много противоречивых заявлений» и он не будет комментировать все высказанные мнения.

«Чего мы опасаемся... так это того, что со стороны России и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления. Так что посмотрим, что будет», — отметил Бах.

По его словам, МОК уже назвал условия участия россиян в Играх и «в Париже будут рады тем, кто готов их уважать».

Олимпийский комитет России (ОКР) в феврале предупредил спортсменов, что согласие с текущими критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства.

14 марта президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что бойкота Олимпиады не будет, обсуждать участие в Играх тоже больше не планируют, поскольку организация защищает интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не попадают под это понятие.

Бах в марте уже жаловался на «агрессивные заявления» российской стороны — это произошло через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.

Критерии МОК не позволят выступить на Олимпиаде в Париже спортсменам, которые поддержали спецоперацию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами. Россияне смогут выступить в индивидуальных дисциплинах и не во всех видах спорта.