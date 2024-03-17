 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Бах заявил, что опасается более агрессивных заявлений России об Олимпиаде

Глава МОК Бах: мы опасаемся все более агрессивных заявлений России об Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава МОК заявил, что на Олимпиаде будут рады тем спортсменам, которые согласятся соблюдать требования нейтрального статуса. Минспорт и ОКР выступили против бойкота Игр в Париже, но называли требования МОК неприемлемыми
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Условия участия россиян в Олимпиаде в Париже не изменятся, заявил президент МОК Томас Бах, передает Insidethegames.

Министр спорта России Олег Матыцин 13 марта заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры. Бах на вопрос об этом сказал, что «из России поступает много противоречивых заявлений» и он не будет комментировать все высказанные мнения.

«Чего мы опасаемся... так это того, что со стороны России и российского правительства будут звучать все более агрессивные заявления. Так что посмотрим, что будет», — отметил Бах.

По его словам, МОК уже назвал условия участия россиян в Играх и «в Париже будут рады тем, кто готов их уважать».

В МОК назвали ожидаемое число российских спортсменов на Олимпиаде
Спорт
Джон Коутс

Олимпийский комитет России (ОКР) в феврале предупредил спортсменов, что согласие с текущими критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства.

14 марта президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что бойкота Олимпиады не будет, обсуждать участие в Играх тоже больше не планируют, поскольку организация защищает интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не попадают под это понятие.

Читайте на РБК Pro
«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех

Бах в марте уже жаловался на «агрессивные заявления» российской стороны — это произошло через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма.

Критерии МОК не позволят выступить на Олимпиаде в Париже спортсменам, которые поддержали спецоперацию на Украине или имеют контракты с армией и спецслужбами. Россияне смогут выступить в индивидуальных дисциплинах и не во всех видах спорта.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет Томас Бах
Материалы по теме
Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Финальная стадия: какие квартиры будут готовы в первом квартале 2024 года РБК и ПИК, 19:02
Головин и Кузяев сделали по передаче в матчах своих команд в Лиге 1 Спорт, 19:01
В Перми женщина пострадала при взрыве петарды на избирательном участке Политика, 18:54
Выборы президента России. Главное Политика, 18:46
В Алма-Ате продлили работу избирательных участков из-за наплыва людей Политика, 18:41
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 18:39
Памфилова исключила «большевистскую» замену традиционного голосования Политика, 18:32
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Челси» забил дважды после 90-й минуты и вышел в полуфинал Кубка Англии Спорт, 18:18
Бах заявил, что опасается более агрессивных заявлений России об Олимпиаде Спорт, 18:15
Пытавшийся поджечь посольство в Кишиневе заявил о российском гражданстве Политика, 18:13
«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам Pro, 18:08
Путин поручил ввести стипендии ₽30 тыс. для приоритетных профессий Общество, 18:05
Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день Политика, 17:50
Явка избирателей на выборах президента. Карта Политика, 17:47