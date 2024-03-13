Матыцин предложил не бойкотировать Олимпиаду в Париже

Олег Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже

Министр спорта России считает, что спортсмены, которые завоевали право участвовать в Играх 2024 года, должны туда поехать

Олег Матыцин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое мнение он высказал журналистам.

«Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его мнению, в Играх должны участвовать те спортсмены, которые завоевали такое право: борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты. «Может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение исполкома Международного олимпийского комитета, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — добавил министр.

Пока окончательно неизвестно, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. В ОКР также заявили, что согласие с критериями соответствия МОК может привести к нарушению российского законодательства.

В МОК обещали на ближайшем заседании исполкома обсудить вопрос участия российских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр. Следующий исполком МОК пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».