 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 73 x 22 2 1,01 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 14 x 1,1 2 10,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 1,01 x 20 2 70 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,75 x 3,7 2 1,93 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,55 x 3,2 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,7 x 3,8 2 1,93 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Россиянин пожаловался на отсутствие презервативов и смартфонов на Играх

Коростелев пожаловался на отсутствие презервативов и смартфонов на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Бесплатные презервативы в олимпийских деревнях закончились в первые дни Игр. В оргкомитете связали это с Днем святого Валентина. Ранее россияне пожаловались на отсутствие смартфонов Samsung в подарках от спонсора Олимпиады
Российский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев пожаловался на отсутствие бесплатных презервативов и смартфонов на Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Ни гандонов, ни смартфонов», — написал он на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России).

Ранее газета La Stampa писала, что бесплатные презервативы в олимпийской деревне в Кортина д'Ампеццо закончились в первые дни Игр. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс связал это с Днем святого Валентина. Позже в оргкомитете сообщили, что завезли новую партию презервативов.

Перед Играми-2026 организаторы также сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК. Однако, по словам ски-альпиниста Никиты Филиппова, в коробке с подарками оказались только шампунь и зубная паста. В МОК объяснили РБК, что россиянам не подарили смартфоны Samsung, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран». Там также отметили, что приложили все усилия к тому, чтобы все спортсмены на Играх «имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов».

Коростелев 21 февраля проведет последнюю гонку на дебютной Олимпиаде — масс-старт. На данный момент лучший результат россиянина на Играх — четвертое место в скиатлоне.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Савелий Коростелев лыжники Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх
Спорт
Коростелев заявил о космическом уровне призеров «разделки» на Олимпиаде
Спорт
Российский лыжник Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Глава МВД России назвал ложью загрузку полицейских допотчетами Общество, 13:16
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю Политика, 13:07
Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне Политика, 13:06
Психология продаж: 5 приемов, которые помогут при сделке Образование, 13:01
NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану Политика, 13:01
Главные факты из биографии миллиардера Владимира Потанина 13:00
Стартовали съемки сериала «Трасса 2». Все, что известно о детективе Life, 12:56
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров Политика, 12:56
CNN сообщил о прогрессе на переговорах Москвы и Киева Политика, 12:55
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Предложение таунхаусов в Подмосковье сократилось в 5,5 раза за семь лет Недвижимость, 12:53
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея Город, 12:52 
Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом Общество, 12:52