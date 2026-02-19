Россиянин пожаловался на отсутствие презервативов и смартфонов на Играх
Российский лыжник Савелий Коростелев пожаловался на отсутствие бесплатных презервативов и смартфонов на Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Ни гандонов, ни смартфонов», — написал он на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России).
Ранее газета La Stampa писала, что бесплатные презервативы в олимпийской деревне в Кортина д'Ампеццо закончились в первые дни Игр. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс связал это с Днем святого Валентина. Позже в оргкомитете сообщили, что завезли новую партию презервативов.
Перед Играми-2026 организаторы также сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК. Однако, по словам ски-альпиниста Никиты Филиппова, в коробке с подарками оказались только шампунь и зубная паста. В МОК объяснили РБК, что россиянам не подарили смартфоны Samsung, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран». Там также отметили, что приложили все усилия к тому, чтобы все спортсмены на Играх «имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов».
Коростелев 21 февраля проведет последнюю гонку на дебютной Олимпиаде — масс-старт. На данный момент лучший результат россиянина на Играх — четвертое место в скиатлоне.
