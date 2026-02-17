Презервативы с Олимпиады подорожали до €105
Презервативы с Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали продавать на платформе Vinted, европейском аналоге «Авито». Об этом сообщает Corriere della Sera.
Так за коробку в олимпийской символике со средствами контрацепции просят €105.
На прошлой неделе La Stampa писала, что 10 тыс. бесплатных презервативов, предназначенных для спортсменов в Олимпийской деревне в Кортина д'Ампеццо, разобрали всего за три дня.
Марк Адамс, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК), говорил, что дефицит может быть вызван празднованием Дня святого Валентина 14 февраля.
Позднее в оргкомитете Олимпиады признали, что запасы были исчерпаны из-за «более высокого, чем ожидалось, спроса» и организовали дополнительные поставки презервативов.
