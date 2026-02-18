 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 6,9 x 5,2 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,5 x 3,3 2 2,87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,65 x 3,75 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,9 x 4,2 2 1,69 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,17 x 7,6 2 14 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,62 x 4,6 2 4,5 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 4,05 2 5 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,45 x 3,35 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,45 x 3,95 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

В МОК объяснили, почему российским олимпийцам не подарили смартфоны

Сюжет
Олимпиада-2026
На отсутствие обещанного всем олимпийцам смартфона пожаловался ски-альпинист Филиппов. В МОК заявили, что действующее законодательство не разрешает распространять их «среди спортсменов из определенных стран»
Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Российским спортсменам не подарили смартфоны Samsung на Олимпиаде в Италии, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК отметили, что приложили все усилия к тому, чтобы все спортсмены на Играх «имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов».

Ранее ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что, как и другие спортсмены, получил в Олимпийской деревне коробку с подарками, но в ней были только шампунь и зубная паста.

Перед Играми-2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК.

В Samsung РБК сообщили, что южнокорейская компания не принимает решений о распределении устройств.

На Играх-2024 россиянам также не дарили смартфоны, писали ТАСС и «РИА Новости».

Всего на Олимпиаду в Италию поехали 13 россиян в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России запретил поставку в страну предметов роскоши, в том числе смартфонов и игровых приставок дороже €750. В 2024-м аналогичные санкции ЕС ввел и против Белоруссии.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Елена Степанова Елена Степанова
Олимпиада-2026 МОК
