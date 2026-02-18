В МОК объяснили, почему российским олимпийцам не подарили смартфоны
Российским спортсменам не подарили смартфоны Samsung на Олимпиаде в Италии, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
В МОК отметили, что приложили все усилия к тому, чтобы все спортсмены на Играх «имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов».
Ранее ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что, как и другие спортсмены, получил в Олимпийской деревне коробку с подарками, но в ней были только шампунь и зубная паста.
Перед Играми-2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК.
В Samsung РБК сообщили, что южнокорейская компания не принимает решений о распределении устройств.
На Играх-2024 россиянам также не дарили смартфоны, писали ТАСС и «РИА Новости».
Всего на Олимпиаду в Италию поехали 13 россиян в нейтральном статусе.
В марте 2022 года Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России запретил поставку в страну предметов роскоши, в том числе смартфонов и игровых приставок дороже €750. В 2024-м аналогичные санкции ЕС ввел и против Белоруссии.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США