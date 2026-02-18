В МОК объяснили, почему российским олимпийцам не подарили смартфоны

На отсутствие обещанного всем олимпийцам смартфона пожаловался ски-альпинист Филиппов. В МОК заявили, что действующее законодательство не разрешает распространять их «среди спортсменов из определенных стран»

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Российским спортсменам не подарили смартфоны Samsung на Олимпиаде в Италии, поскольку «в целях соблюдения действующего законодательства запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК отметили, что приложили все усилия к тому, чтобы все спортсмены на Играх «имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов».

Ранее ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что, как и другие спортсмены, получил в Олимпийской деревне коробку с подарками, но в ней были только шампунь и зубная паста.

Перед Играми-2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон от Samsung — спонсора МОК.

В Samsung РБК сообщили, что южнокорейская компания не принимает решений о распределении устройств.

На Играх-2024 россиянам также не дарили смартфоны, писали ТАСС и «РИА Новости».

Всего на Олимпиаду в Италию поехали 13 россиян в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России запретил поставку в страну предметов роскоши, в том числе смартфонов и игровых приставок дороже €750. В 2024-м аналогичные санкции ЕС ввел и против Белоруссии.