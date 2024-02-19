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«Марсель» уволил Гаттузо с поста главного тренера

AP: «Марсель» уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера
«Марсель» не побеждал в чемпионате Франции с середины декабря. Наиболее вероятным преемником Гаттузо считается Жан-Луи Гассе, которого в январе уволили из сборной Кот-д'Ивуара
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя», сообщает AP со ссылкой на источник. L'Equipe пишет, что решение по тренеру принято, его вероятным преемником будет Жан-Луи Гассе.

Клуб пока официально не объявлял о расставании с 46-летним тренером.

Накануне «Марсель» уступил «Бресту» в 22-м туре со счетом 0:1. «Брест» почти половину матча играл вдесятером. Безвыигрышная серия «Марселя» в чемпионате Франции составляет шесть матчей, клуб занимает девятое место и существенно усложнил себе задачу выйти в еврокубки в следующем сезоне.

В Лиге Европы «Марсель» 15 февраля сыграл вничью с украинским «Шахтером» (2:2) в первом матче 1/16 финала плей-офф. Ответная игра запланирована на 22 февраля.

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Гассе 24 января уволили из сборной Кот-д'Ивуара из-за неудачного выступления на групповом этапе Кубка африканских наций. Команда заняла третье место в группе, смогла выйти в плей-офф и выиграть домашний турнир, но уже без Гассе.

Гаттузо возглавлял «Марсель» с сентября 2023 года.

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